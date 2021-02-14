«الوفاق»: وفد مصري يصل طرابلس غدًا لإعادة فتح السفارة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي، الأحد، أن وفدا مصريا سيصل العاصمة طرابلس غدا الاثنين لإعلان إعادة افتتاح السفارة المصرية فيها وذلك وفق موقع "فواصل" الليبي.وكان وفد أمني مصري أجرى في وقت سابق زيارة إلى طرابلس التقى خلالها مسئولين بحكومة الوفاق من أجل بحث العديد من القضايا أهمها عودة عمل السفارة المصرية بطرابلس وإعادة فتح المطارات بين الجانبين.كما أجرى مسئولون بحكومة الوفاق زيارات مماثلة إلى القاهرة، فيما رحبت مصر مؤخرا بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستخلف حكومة الوفاق.