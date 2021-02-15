تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم الإثنين









بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر ويقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 11

وادى النطرون 20 11

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 10

السلوم 17 09

سيوة 18 07

بورسعيد 21 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

درجات الحرارة اليوم



المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 23 11

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 23 16

طابا 22 11

كاترين 20 07

الطور 23 14

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 10

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 29 14

ادفو 29 13

أبوسمبل 30 14

الوادى الجديد 25 11

شلاتين 29 17

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 28 19 العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 19 11وادى النطرون 20 11طنطا 21 11شبين الكوم 21 11دمنهور 20 11بلطيم 20 12مطروح 19 10السلوم 17 09سيوة 18 07بورسعيد 21 12دمياط 20 11الزقازيق 21 11درجات الحرارة اليومالمنصورة 21 11الإسماعيلية 22 11السويس 23 11العريش 20 09رفح 20 09رأس سدر 22 12نخل 20 10نويبع 23 16طابا 22 11كاترين 20 07الطور 23 14شرم الشيخ 26 18الغردقة 26 15مرسى علم 26 15الفيوم 21 10بنى سويف 22 10المنيا 22 09أسيوط 23 08سوهاج 24 10قنا 26 12الأقصر 27 13أسوان 29 14ادفو 29 13أبوسمبل 30 14الوادى الجديد 25 11شلاتين 29 17أبو رماد 30 18حلايب 27 18رأس حدربة 28 19 وفيما يخص حالة البحر المتوسط، فكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية - شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الإثنين الموافق 15-2-2021، متوقع أن يسوده طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.كما أعلن الخبراء توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.