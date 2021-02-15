تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر
الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:04 ص
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الإثنين الموافق 15-2-2021، متوقع أن يسوده طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما أعلن الخبراء توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين
كما أعلن الخبراء توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
حالة الطقس اليوم الإثنين
وفيما يخص حالة البحر المتوسط، فكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية - شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 20 11
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 10
السلوم 17 09
سيوة 18 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 11
الزقازيق 21 11
درجات الحرارة اليوم
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 10
نويبع 23 16
طابا 22 11
كاترين 20 07
الطور 23 14
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 26 12
الأقصر 27 13
أسوان 29 14
ادفو 29 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 25 11
شلاتين 29 17
أبو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19
بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر
ويقدم لكم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 20 11
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 10
السلوم 17 09
سيوة 18 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 11
الزقازيق 21 11
درجات الحرارة اليوم
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 10
نويبع 23 16
طابا 22 11
كاترين 20 07
الطور 23 14
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 26 12
الأقصر 27 13
أسوان 29 14
ادفو 29 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 25 11
شلاتين 29 17
أبو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19