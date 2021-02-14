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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الري يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر المائي

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:36 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وأكد الوزير أن سد النهضة من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتمادنا بنسبة ٩٧ في المائة على مياه نهر النيل.

وأوضح الوزير "لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين".

وتابع: نواجه تحدى ثاني، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدا، متابعا: أيضا هناك تغيير في توزيع المطر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم.

وأضاف: من التحديات، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا ٦٠ مليار متر، ونعيد استخدام ٢٠ مليار متر مكعب.

وقال الوزير: جمعنا التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، بـ٩٠٠ مليار جنيه حتى ٢٠٣٧، تتضمن مشروعات ري حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات.

وأوضح، أنه رغم أن الرؤية والاستراتيجية تشير إلى إنفاق ٩٠٠ مليار جنيه على ٢٠ سنة، إلا أنه حتى الآن تم إنفاق ٢٠٠ مليار، ونحاول الإسراع لاستباق الزيادة السكانية.

وأضاف: أنشأنا قاعدة بيانات، حصرنا فيها أملاك الري والمعدات والتعديات والمخالفات، وما تم تنفيذه في مشروع تبطين الترع، ما أدى إلى زيادة الحوكمة، وهو ما يوفر لنا نحو مليار جنيه في استخدام قطع الغيار الموجودة بالمخازن.

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