مصرع بائع خبز دهسته سيارة بمنطقة الزيتون

لقى بائع خبز مصرعه، حيث دهسته سيارة بأحد الميادين بمنطقة الزيتون.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى، بوفاة شخص بميدان بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات حول الحادث، أن سائق سيارة صدم بائع خبز أثناء عبوره للطريق، وتم نقله إلى المستشفى، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.