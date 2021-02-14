مصرع بائع خبز دهسته سيارة بمنطقة الزيتون
الأحد 14/فبراير/2021 - 09:53 م
هدير مصطفيطباعة
لقى بائع خبز مصرعه، حيث دهسته سيارة بأحد الميادين بمنطقة الزيتون.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى، بوفاة شخص بميدان بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات حول الحادث، أن سائق سيارة صدم بائع خبز أثناء عبوره للطريق، وتم نقله إلى المستشفى، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى، بوفاة شخص بميدان بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات حول الحادث، أن سائق سيارة صدم بائع خبز أثناء عبوره للطريق، وتم نقله إلى المستشفى، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.