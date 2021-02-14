أحمد بشير.. صوت سيناوي يُقلد قراء الحرم المكي (فيديو)

وهبه الله صوتًا أثار إعجاب من سمعوه، فصار ابن شمال سيناء محبوبًا لدى جمهوره الصغير الذي يسمعه ويتفاعل معه عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.أحمد بشير أحمد، من منطقة العريش بمحافظة شمال سيناء، ينشر فيديوهات يُقلد خلالها أشهر القراء في الحرم المكي، بصوتٍ عذب، إضافة إلى الأناشيد الدينية، وآذان الحرم.أحمد، ابن أرض الفيروز، يقول لـ «الدستور» إنه يحفظ القرآن الكريم كاملًا، ويُقلد الشيخ ماهر المعيقلي، سعد الغامدي، وفارس عبادي.شاهد فيديو بصوت الشاب: