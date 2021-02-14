صحيفة أمريكية: التحقيق في قروض ضخمة حصل عليها ترامب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن المدعين العامين في نيويورك يحققون في المعاملات المالية حول بعض ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن، وقروض ضخمة حصل عليها خلال العقد الأخير.وأفادت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على القضية قولهم بأن المسؤولين يحققون في القروض التي حصل عليها ترامب لأربعة مبان مميزة في مانهاتن، منها برج ترامب في شارع وول ستريت 40، وناطحة سحاب في المنطقة المالية بنيويورك، وفندق وبرج ترامب العالمي بالمدينة، ما يوسع نطاق تحقيق جنائي بحق ترامب وشركته في العقد الأخير.ولفتت الصحيفة إلى أن شركة "لادر كابيتال" منحت ترامب منذ عام 2012، قروضا متعلقة بهذه العقارات الأربعة تتجاوز قيمتها الإجمالية 280 مليون دولار حسب السجلات العقارية.