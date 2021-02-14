مفوضية شئون الصحة ترفض الانتقاد المستمر للاتحاد الأوروبي بسبب لقاحات كورونا

رفضت مفوضة شئون الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدو، الانتقاد المستمر للاتحاد الأوروبي على خلفية شراء لقاحات كورونا، ووصفت هذا الانتقاد بأنه غير مبرر.وقالت كيرياكيدو لصحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" الألمانية في عددها الصادر غدًا الإثنين: "استراتيجية اللقاح الأوروبي تعد نجاحًا"، لافتًا إلى أنه لم يعتقد أحد قبل عشرة أشهر أنه سيتم توفير لقاحات فعالة وآمنة بشكل سريع على هذا النحو.وتابعت المفوضة الأوروبية قائلة: "أي أنه من الخطأ ادعاء أننا لم نقم سوى بأخطاء"، وأضافت أنه دون الاتحاد الأوروبي، ربما لم يكن يتسنى للمواطنين في 27 دولة الوصول للقاحات، بغض النظر عن حجم الدولة وقوة اقتصادها.وأعلنت كيرياكيدو عن إجراء سريع لحالات يجب أن يتم فيها حدوث مواءمة للقاحات المصرح بها مع تحورات الفيروس، مشددة على ضرورة ألا تمر لقاحات معدلة بعملية التصريح كاملة، وقالت: "سيتم السير بشكل أسرع لتوفير لقاحات مناسبة دون التخلي عن عنصر الأمان".وأضافت المفوضة الأوروبية أنه سيتم توفير 300 مليون جرعة من اللقاحات الثلاثة المصرح بها حتى الآن لأكثر من ثلثي مواطني الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو القادم.