رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية شئون الصحة ترفض الانتقاد المستمر للاتحاد الأوروبي بسبب لقاحات كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:20 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
رفضت مفوضة شئون الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدو، الانتقاد المستمر للاتحاد الأوروبي على خلفية شراء لقاحات كورونا، ووصفت هذا الانتقاد بأنه غير مبرر.

وقالت كيرياكيدو لصحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" الألمانية في عددها الصادر غدًا الإثنين: "استراتيجية اللقاح الأوروبي تعد نجاحًا"، لافتًا إلى أنه لم يعتقد أحد قبل عشرة أشهر أنه سيتم توفير لقاحات فعالة وآمنة بشكل سريع على هذا النحو.

وتابعت المفوضة الأوروبية قائلة: "أي أنه من الخطأ ادعاء أننا لم نقم سوى بأخطاء"، وأضافت أنه دون الاتحاد الأوروبي، ربما لم يكن يتسنى للمواطنين في 27 دولة الوصول للقاحات، بغض النظر عن حجم الدولة وقوة اقتصادها.

وأعلنت كيرياكيدو عن إجراء سريع لحالات يجب أن يتم فيها حدوث مواءمة للقاحات المصرح بها مع تحورات الفيروس، مشددة على ضرورة ألا تمر لقاحات معدلة بعملية التصريح كاملة، وقالت: "سيتم السير بشكل أسرع لتوفير لقاحات مناسبة دون التخلي عن عنصر الأمان".

وأضافت المفوضة الأوروبية أنه سيتم توفير 300 مليون جرعة من اللقاحات الثلاثة المصرح بها حتى الآن لأكثر من ثلثي مواطني الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو القادم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ألف كيلو متر.. إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «تبطين الترع»

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجا تدريبيا للإقرارات الضريبية الإلكترونية

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب