السجن عامين لعضو جماعة إرهابية روّج منشورات تحريضية ضد الدولة

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، بمعاقبة عضو في جماعة إرهابية بالسجن عامين، لحيازته منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وترويج أفكار الجماعة.كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قد تمكنت من ضبط عضو في الجماعة الإرهابية بمدينة منيا القمح، لقيامه بعقد لقاءات تنظيمية وترويج منشورات تحريضية ضد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، وإثارة العنف وترويع المواطنين.