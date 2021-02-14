محاكمة عاطل روح «الاستروكس» في السلام

أمرت نيابة السلام بمحافظة القاهرة، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في مخدر "الاستروكس".كانت النيابة قد كلفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها، وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة وهو "م. ط"، عاطل مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبطه وبحوزته (كمية من "الاستروكس" المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.