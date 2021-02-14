مجازاة مسؤول «الإسكان» بأسوان وبراءة رئيس «كلابشة»
الأحد 14/فبراير/2021 - 01:15 م
عماد سليمانطباعة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة رئيس مدينة "كلابشة" التابعة لمحافظة أسوان بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليه النيابة الإدارية، ومجازاة مسئول الإسكان بديوان عام المحافظة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
تضمن الحكم في القضية رقم 318 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة صابر حسين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، ورئيس لجنة مراجعة أعمال لجان التظلمات الخاصة بإسكان الأوقاف لعدم صحة ما نسب اليه بأنه رفض ااستلام أوراق تظلم الشاكي "م.أ" بقاعه عروس النيل خلال شهر أبريل لسنة 2017.
وتبين عدم اارتكابه مخالفة بشأن رفض منح الشاكي وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق، وكذا بشأن عدم اتخاذ إجراء نحو فحص تظلم كلا من "ا.ا، وع.ج، وا.ب، وم.ر وح.ع وع.م وم.ع"، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصولهم على وحدات سكنية.
وتضمن حكم المحكمة خصم أجر 15 يومًا من راتب "م.م"، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان لقيامه باستبعاد الشاكية "ع.م" من الحصول على وحده سكنية، وحرر إفاده تتضمن أن زوجة "م.ع" حاصلة على قطعة أرض بقرية قرطة ثالث بالمخالفة للحقيقة، ولم يرفق صورة من الكشف الوارد من الوحدة المحلية بنصر النوبة للحاصلين على أرض بملف "م.ع"، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصوله على وحدة سكنية.
تضمن الحكم في القضية رقم 318 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة صابر حسين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، ورئيس لجنة مراجعة أعمال لجان التظلمات الخاصة بإسكان الأوقاف لعدم صحة ما نسب اليه بأنه رفض ااستلام أوراق تظلم الشاكي "م.أ" بقاعه عروس النيل خلال شهر أبريل لسنة 2017.
وتبين عدم اارتكابه مخالفة بشأن رفض منح الشاكي وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق، وكذا بشأن عدم اتخاذ إجراء نحو فحص تظلم كلا من "ا.ا، وع.ج، وا.ب، وم.ر وح.ع وع.م وم.ع"، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصولهم على وحدات سكنية.
وتضمن حكم المحكمة خصم أجر 15 يومًا من راتب "م.م"، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان لقيامه باستبعاد الشاكية "ع.م" من الحصول على وحده سكنية، وحرر إفاده تتضمن أن زوجة "م.ع" حاصلة على قطعة أرض بقرية قرطة ثالث بالمخالفة للحقيقة، ولم يرفق صورة من الكشف الوارد من الوحدة المحلية بنصر النوبة للحاصلين على أرض بملف "م.ع"، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصوله على وحدة سكنية.