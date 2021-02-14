مجازاة مسؤول «الإسكان» بأسوان وبراءة رئيس «كلابشة»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة رئيس مدينة "كلابشة" التابعة لمحافظة أسوان بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليه النيابة الإدارية، ومجازاة مسئول الإسكان بديوان عام المحافظة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.تضمن الحكم في القضية رقم 318 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة صابر حسين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، ورئيس لجنة مراجعة أعمال لجان التظلمات الخاصة بإسكان الأوقاف لعدم صحة ما نسب اليه بأنه رفض ااستلام أوراق تظلم الشاكي "م.أ" بقاعه عروس النيل خلال شهر أبريل لسنة 2017.وتبين عدم اارتكابه مخالفة بشأن رفض منح الشاكي وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق، وكذا بشأن عدم اتخاذ إجراء نحو فحص تظلم كلا من "ا.ا، وع.ج، وا.ب، وم.ر وح.ع وع.م وم.ع"، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصولهم على وحدات سكنية.وتضمن حكم المحكمة خصم أجر 15 يومًا من راتب "م.م"، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان لقيامه باستبعاد الشاكية "ع.م" من الحصول على وحده سكنية، وحرر إفاده تتضمن أن زوجة "م.ع" حاصلة على قطعة أرض بقرية قرطة ثالث بالمخالفة للحقيقة، ولم يرفق صورة من الكشف الوارد من الوحدة المحلية بنصر النوبة للحاصلين على أرض بملف "م.ع"، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصوله على وحدة سكنية.