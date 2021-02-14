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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:02 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
الدستور
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يتساءل الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود عن موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة اليوم الأحد 14-2-2021 من قبل وزارة القوى العاملة.

وقررت الحكومة بصرف الدفعة السادسة في ظل سعي الدولة لتوصيل الدعم للأشخاص الذين تضرروا من توقف الأعمال ولم يحصلوا على المنحة حتى الآن، كما قامت أيضا بوضع بعض الشروط.

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة قد أكدت بأن الصرف الخاص بمنحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير قد يبدأ في غضون الساعات القليلة المقبلة بعدما تنتهي عملية تجهيز أسماء المستفيدين من المنحة، ويأتي تلك التأخير في ميعاد الصرف نظرا لاعتماد الميزانية الخاصة بها ومراجعتها من قبل الدولة ووزارة القوي العاملة لتصل للمسجلين بشكل سليم دون الإبلاغ عن أي شكوى.

وبعد ذلك يمكن للمستحقين صرفها من ماكينات الصرف الآلي للبنوك من خلال الفيزا أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لمنع تكدس المواطنين أمام منافذ الصرف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية يؤدي إلى الوفاة الفورية.

كيفية تقديم شكاوى المنحة الرئاسية إلكترونيا

1 - سجل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة (https:www.manpower.gov.eg).

2 - اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

3 - اختيار تسجيل شكوى إلكترونية.

4 - كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة الرئاسية.

5 - ستظهر بيانات المتقدم للمنحة كاملة يجب التأكد منها.

6 - الضغط على زر OK.

7 - كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل وبيانات التواصل عقب الفحص الشكوى للرد عليها:-

- رقم التليفون

- البريد الالكتروني

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

1 - الدخول على رابط وزارة القوي العاملة (https:www.manpower.gov.eg).

2 - اضغط على خدمات منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة.

3 - اكتب اسم المستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

4 - اكتب الرقم القومي.

5 - اضغط على عرض نتيجة استعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2021.

6 - انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

ودائما ما تقوم الدولة بمساعدة كافة الفئات بكافة الطبقات لسد احتياجات المواطنين بشكل فوري وسريع، خاصة وأن مصر تمر بأزمة صحية شديدة وذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حيث تتجه الدولة إلى التعاملات الإلكترونية والرقمية لعدم التكدس والزحام على المنافذ العامة والخاصة لجميع مؤسساتها.

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