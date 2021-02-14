موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة









كيفية تقديم شكاوى المنحة الرئاسية إلكترونيا 1 - سجل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة ( وبعد ذلك يمكن للمستحقين صرفها من ماكينات الصرف الآلي للبنوك من خلال الفيزا أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لمنع تكدس المواطنين أمام منافذ الصرف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية يؤدي إلى الوفاة الفورية.1 - سجل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة ( https:www.manpower.gov.eg ).



2 - اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.



3 - اختيار تسجيل شكوى إلكترونية.



4 - كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المنحة الرئاسية.



5 - ستظهر بيانات المتقدم للمنحة كاملة يجب التأكد منها.



6 - الضغط على زر OK.



7 - كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل وبيانات التواصل عقب الفحص الشكوى للرد عليها:-



- رقم التليفون



- البريد الالكتروني



استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 1 - الدخول على رابط وزارة القوي العاملة ( - البريد الالكتروني1 - الدخول على رابط وزارة القوي العاملة ( https:www.manpower.gov.eg ).



2 - اضغط على خدمات منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة.



3 - اكتب اسم المستفيد في الخانة المخصصة لذلك.



4 - اكتب الرقم القومي.



5 - اضغط على عرض نتيجة استعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2021.



6 - انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.



ودائما ما تقوم الدولة بمساعدة كافة الفئات بكافة الطبقات لسد احتياجات المواطنين بشكل فوري وسريع، خاصة وأن مصر تمر بأزمة صحية شديدة وذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حيث تتجه الدولة إلى التعاملات الإلكترونية والرقمية لعدم التكدس والزحام على المنافذ العامة والخاصة لجميع مؤسساتها.

قد يهمك أيضا: بعد توجيه الرئيس بصرفها.. كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر موقع القوى العاملة

6 - انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.ودائما ما تقوم الدولة بمساعدة كافة الفئات بكافة الطبقات لسد احتياجات المواطنين بشكل فوري وسريع، خاصة وأن مصر تمر بأزمة صحية شديدة وذلك لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حيث تتجه الدولة إلى التعاملات الإلكترونية والرقمية لعدم التكدس والزحام على المنافذ العامة والخاصة لجميع مؤسساتها.

يتساءل الكثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود عاليوم الأحد 14-2-2021 من قبل وزارة القوى العاملة.وقررت الحكومة بصرف الدفعة السادسة في ظل سعي الدولة لتوصيل الدعم للأشخاص الذين تضرروا من توقف الأعمال ولم يحصلوا على المنحة حتى الآن، كما قامت أيضا بوضع بعض الشروط.وأعلنت وزارة القوى العاملة قد أكدت بأن الصرف الخاص بمنحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير قد يبدأ في غضون الساعات القليلة المقبلة بعدما تنتهي عملية تجهيز أسماء المستفيدين من المنحة، ويأتي تلك التأخير في ميعاد الصرف نظرا لاعتماد الميزانية الخاصة بها ومراجعتها من قبل الدولة ووزارة القوي العاملة لتصل للمسجلين بشكل سليم دون الإبلاغ عن أي شكوى.