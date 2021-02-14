رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدراسات العليا» يطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين بجامعة عين شمس

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:06 م
الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن
ريم محمود
طباعة
أعلن الدكتور محمد أيمن صالح – نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن بدء القطاع فى تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لمختلف الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة بمختلف التخصصات واللغات.

يأتي ذلك فى ضوء حرص القطاع على تقديم الدعم الكامل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ومساعدتهم على إنجاز رسائلهم العلمية وأوراقهم البحثية بمنتهى الدقة والحرفية الكاملة.

وأضاف في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن تلك الخدمة سوف يتم تقديمها من خلال كليات الآداب والألسن والتربية والبنات، وهى الكليات التى تحتوى على أقسام للغات بها، وتشمل الخدمة المقدمة للباحثين التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معًا، من خلال نخبة متميزة من أساتذة اللغات المتخصصين فى الترجمة بالكليات الأربعة.

وأشار إلى أن القطاع قد قام بوضع آليات وضوابط محددة لتقديم تلك الخدمة للباحثين، بالتعاون مع عمداء ووكلاء الكليات الأربعة المعنية لشئون الدراسات العليا والبحوث، لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

مقر وحدات الاستشارات اللغوية بالكليات الأربعة:

- مقر الوحدة هو مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بالدور الأول بكلية الآداب.

- مقر الوحدة هو وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بكلية الألسن، الطابق الأرضى

- مقر النشاط هو مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات.

- مقر النشاط هو وحدة النشر العلمى – مبنى المراكز – الدور الأول بكلية التربية.

موضوعات متعلقة

ألف كيلو متر.. إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «تبطين الترع»

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب

23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة

عادل الميري يكشف حب فترة الطفولة: كانت البنات بالنسبة لي كائنات نورانية