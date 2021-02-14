«الدراسات العليا» يطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح – نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن بدء القطاع فى تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لمختلف الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة بمختلف التخصصات واللغات.يأتي ذلك فى ضوء حرص القطاع على تقديم الدعم الكامل للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ومساعدتهم على إنجاز رسائلهم العلمية وأوراقهم البحثية بمنتهى الدقة والحرفية الكاملة.وأضاف في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن تلك الخدمة سوف يتم تقديمها من خلال كليات الآداب والألسن والتربية والبنات، وهى الكليات التى تحتوى على أقسام للغات بها، وتشمل الخدمة المقدمة للباحثين التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معًا، من خلال نخبة متميزة من أساتذة اللغات المتخصصين فى الترجمة بالكليات الأربعة.وأشار إلى أن القطاع قد قام بوضع آليات وضوابط محددة لتقديم تلك الخدمة للباحثين، بالتعاون مع عمداء ووكلاء الكليات الأربعة المعنية لشئون الدراسات العليا والبحوث، لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.مقر وحدات الاستشارات اللغوية بالكليات الأربعة:- مقر الوحدة هو مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بالدور الأول بكلية الآداب.- مقر الوحدة هو وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بكلية الألسن، الطابق الأرضى- مقر النشاط هو مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات.- مقر النشاط هو وحدة النشر العلمى – مبنى المراكز – الدور الأول بكلية التربية.