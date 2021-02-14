انتقم من شركته بسرقتها في النزهة.. وإحالته للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة بإحالة عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب آلي من داخل إحدى الشركات للمحاكمة العاجلة، في أعقاب تكليفها المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالي – عدد من أجهزة "الحاسب الآلى" من داخلها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها.وأضاف، أنه توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالي، جهاز لاب توب، 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الثانى حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.