محاكمة 10 لفرض الإتاوات والبلطجة بدار السلام

قررت النيابة العامة إحالة المتهمين بفرض الإتاوات في دار السلام للمحاكمة لترويع الآمنين والبلطجة تجاه الآمنين.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه قبل بعضهم البعض في منطقة دار السلام، وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق أذى بدني والتأثير في الإرادة لفرض السطوة من كل طرف على الآخر، حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وتعدوا بها عليهم وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في أنفس المواطنين، وتكدير أمنهم، وسلامتهم، وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر.وأضافت التحقيقات أنه بذات الزمان والمكان أحدث المتهم الأول جرحا بالمجني عليه "ص. ر. ع" عمدا بأن أطلق أعيرة نارية من السلاح الناري بحوزته حال تلك المشاجرة، فاستقر أحدهم في عينه اليمنى محدثا إصابته، والتي نشأ عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليمنى مما يعتبر عجزا جزئيا مستديما.وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالث أحرزوا وحاز المتهمان الرابع والخامس بواسطة المتهم الثاني وحاز المتهمون من السادس للعاشر، بواسطة المتهمين الأول والثالث أسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش) بغير ترخيص، وأن المتهمين من الأول حتى الثالث أحرزوا وحاز المتهمان الرابع والخامس بواسطة المتهم الثاني، وحاز المتهمون من السادس للعاشر بواسطة المتهمين الأول والثالث (طلقات خرطوش) مما تستخدم على الأسلحة.