صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.3% ويحث على خفض الدين العام

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3 بالمئة هذا العام بعد انكماش 5.4 بالمئة في 2020.وتعاني البحرين من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز تسعة بالمئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق.وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015. وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019.