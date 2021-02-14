«الناتو» أمام قرار صعب بشأن وجوده في أفغانستان

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أنه سيتعين على الحلف اتخاذ قرار صعب بشأن مستقبل وجوده في أفغانستان وسط استمرار العنف من جانب حركة "طالبان".ووفقًا لصحيفة Welt am Sonntag قال ستولتنبرج، "يمكننا الحفاظ على وجودنا ومواصلة تدخلنا العسكري، أو يمكننا مغادرة أفغانستان والمجازفة بأن تصبح البلاد ملاذا للإرهابيين مرة أخرى، ليس هناك خيار بسيط".وأضاف أن ممثلي الدول الأعضاء في الناتو سيبحثون هذا الموضوع في مؤتمر افتراضي الأربعاء المقبل، مشددا على أن لا دولة بالحلف تريد البقاء هناك فترة أطول من اللازم.وقال ستولتنبرج إن "طالبان يجب أن تفي بوعودها بالحد من العنف وإنهاء علاقاتها مع الجماعات الإرهابية". وأضاف: "بدلا من ذلك، نرى مستوى غير مقبول من العنف من جانب طالبان، والذي يشمل الأطباء والقضاة والصحفيين".