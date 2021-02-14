«وجبة فول» تنتهي بإصابة سائق في حلوان.. والنيابة تستعلم عن حالته

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق أصيب في مشاجرة مع آخر على "عربة فول".وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم الثاني ساعة لحين ورود تحريات المباحث.وتبين أنه أثناء إفطار شخصين على عربة فول نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت المشاجرة واعتدوا على بعضهم البعض ما أسفر عن إصابة أحدهم.تلقى قسم شرطه حلوان إخطار من إدارة تامين المستشفيات بوصول "ا. ا"، 39 سنة، سائق مصاب بجرح شبه نافذ أعلى الصدر وجرح قطعي بالجانب الأيمن للظهر.وبالانتقال وسؤال المصاب قال إنه تعرض لاعتداء من شخص وبعمل التحريات تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين شخصين وتم القبض على الطرفين.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.