رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«وجبة فول» تنتهي بإصابة سائق في حلوان.. والنيابة تستعلم عن حالته

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:31 م
اسعاف
اسعاف
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق أصيب في مشاجرة مع آخر على "عربة فول".

وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم الثاني ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

وتبين أنه أثناء إفطار شخصين على عربة فول نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت المشاجرة واعتدوا على بعضهم البعض ما أسفر عن إصابة أحدهم.

تلقى قسم شرطه حلوان إخطار من إدارة تامين المستشفيات بوصول "ا. ا"، 39 سنة، سائق مصاب بجرح شبه نافذ أعلى الصدر وجرح قطعي بالجانب الأيمن للظهر.

وبالانتقال وسؤال المصاب قال إنه تعرض لاعتداء من شخص وبعمل التحريات تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين شخصين وتم القبض على الطرفين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

تجديد الثقة في وكلاء كليات بجامعة أسيوط

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

غدًا.. «هشام الخشن» ضيف ندوة المكتب الثقافى بفيينا

افتتاح معرض «الأثر» للفنان إسلام زكي بقاعة راغب عياد.. الأربعاء

الثلاثاء.. الذكاء الاجتماعي وقصص الأنبياء في دار الكتب

صفاء النجار تشارك في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء