1928 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 549 ألفا و176.ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية، اليوم، عن وزارة الصحة قولها إن معظم الحالات النشطة 25 ألفا و918، إما متوسطة أو دون أعراض ظاهرة.وهناك عشرة آلاف و967 حالة شفاء وثماني حالات وفاة جديدة.