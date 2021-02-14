رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» ينفي تخصيص رابط لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:06 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض جروبات تطبيق "واتس آب" من وجود رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه.

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أن مبلغ الـ500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج، من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

مفاجأة.. الوزراء: الإجازة سببت زيادة إصابات الطلاب بكورونا

ألف كيلو متر.. إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «تبطين الترع»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

تجديد الثقة في وكلاء كليات بجامعة أسيوط

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

غدًا.. «هشام الخشن» ضيف ندوة المكتب الثقافى بفيينا

افتتاح معرض «الأثر» للفنان إسلام زكي بقاعة راغب عياد.. الأربعاء

الثلاثاء.. الذكاء الاجتماعي وقصص الأنبياء في دار الكتب

صفاء النجار تشارك في أمسية «تواصل» بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء