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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب استولى على 3 ملايين جنيه قيمة بضائع شركات في الإسكندرية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:12 ص
ضبط نصاب
ضبط نصاب
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكن ضباط الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على مالكة إحدى الشركات والاستيلاء على بضائع قيمتها ثلاثة ملايين جنيه في الإسكندرية.

تبلغ من (مالكة شركة - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على منتجات زيوت محركات من الشركة الخاصة بها، ورفضه سداد قيمتها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (مدير تسويق بشركة توزيع زيوت - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم زاعمًا أنه وكيل لكبرى الشركات التى تعمل فى مجال توزيع زيوت المحركات لبيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم وتمكن من خلال ذلك الحصول على منتجات دهانات من الشركة الخاصة بالشاكية بلغت قيمتها (ثلاثة ملايين جنيه) تحت زعم توزيعها، واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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