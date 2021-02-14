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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة «للنصب الإلكتروني» بالقاهرة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:20 ص
حبس
حبس
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكن رجال الأموال العامة من ضبط منتحلي صفة مندوبي إحدى شركات التسويق الإلكتروني للنصب على المواطنين.

وتبلغ للإدارة من إحدى شركات التسوق الإلكتروني بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مندوبي الشركة والاستيلاء على بعض الأجهزة والمنتجات من العملاء راغبي استرجاعها للشركة، عقب الاتصال بهم واستلام الأجهزة قبل توجه مندوب الشركة الأصلي إليهم لاستلامها، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامي 3 أشخاص «طالب جامعي، عاطل، موظف بخدمة العملاء بذات الشركة الشاكية، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة»، إذ قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة، من خلال قيام «الطالب» باستغلال صداقته بموظف خدمة العملاء والحصول على البيانات التي مكنته من معرفة العملاء راغبي استرجاع البضائع والمنتجات السابق استلامها من الشركة، وهو ما مكن «الطالب، العاطل» من الاستيلاء على تلك المنتجات والبضائع وبيعها عقب ذلك والاستيلاء على قيمتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بارتكاب 34 واقعة بذات الأسلوب، وأضاف الطالب أنه يحتفظ بجزء من تلك الأموال المستولى عليها بحسابه بأحد البنوك فضلًا عن سداد بعض ديونه، وأن موظف خدمة العملاء كان لا يعلم بنشاطهما الإجرامي، وضبط بحوزة «الطالب والعاطل» هاتفان محمولان، بطاقة الرقم القومي المستخدمة في العديد من الوقائع المماثلة باسم أحد الأشخاص، العديد من إيصالات الاستلام المنسوبة لإحدى شركات الشحن والتي يتم استخدامها في استلام الأجهزة من العملاء.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة الطالب، بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين وجود العديد من المحادثات بين «الطالب وموظف خدمة العملاء»، والتي تفيد بحصول الطالب على البيانات التي استخدمها في نشاطه الإجرامي عقب ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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