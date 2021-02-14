أول صورة للطفل ضحية السيارة النقل بالشروق

حصل «الدستور» على صورة الطفل «عمار.م»، والذى صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بمدينة الشروقكان طفل لقي مصرعه اليوم الأحد، بعدما صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بمدينة الشروق.وكشفت التحريات الأولية بأن الطفل كان برفقة والدته، وقامت سيارة نقل محملة بأدوات بناء بصدمه، ليتوفى في الحال.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم التحفظ على السيارة والسائق.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.