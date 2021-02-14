إصابة 16 فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 16 شخصًا بمحافظة الشرقية، بكسور وكدمات وإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي، بطريق "ههيا- أبوكبير" أمام قرية الفريدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أبوكبير- ههيا"، أمام قرية الفردية، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا، إلى موقع الحادث وتبين تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويلهم إلى مستشفى ههيا المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.