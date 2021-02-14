54.1 % زيادة فى المشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة مشروعات تحت التنفيذ بقطاع الأعمال العام بلغت 104.1 مليار جنيه عام 2018 2019، مقابل 94.1 مليار جنيـه عام 20172018 بنسبة زيادة قدرها 10.7٪.وبلغـت قيمـة الأجور بقطاع الأعمال العام 57.7 مليار جنيـه عام 20182019، مقابـل 50.8 مليار جنيه عـام 20172018 بنسبة زيادة قدرها 13.7٪.وبلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليار جنيه عام 20182019، مقابل 519.7 مليـار جنيـه عـام 20172018 بنسبة زيادة قدرها 7.4٪.وفيما يخص القطاع العام، بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 11.2 مليار جنيـه عام 20182019، مقابل 7.3 مليار جنيه عـام 20172018، بنسبة زيادة قدرها 54.1٪ وذلك نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.وبلغت قيمة إيرادات النشاط الجاري 191.7 مليار جنيـه عـام 20182019، مقابل 158.8 مليار جنيه عـام 20172018 بنسبة زيادة قدرها 20.7٪.كما بلغت قيمة الأجور 27.3 مليار جنيه عام 2018 2019، مقابل 22.8 مليار جنيه لعام 20172018 بنسبة زيادة قدرها 20.1٪.