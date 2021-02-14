7 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأسبوع

هبطت مؤشرات بورصة الكويت، بنحو جماعى، لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، بدعم من هبوط أسهم 7 قطاعات رئيسية.وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.80 نقطة ليصل إلى مستوى 5694.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 1.25 نقطة ليصل إلى مستوى 6212.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسرًا 6.11 نقطة ليصل إلى مستوى 4676.45 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% خاسرًا 3.92 نقطة ليصل إلى مستوى 4847.52 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 225.2 مليون سهم بقيمة 21.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6126 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.65%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.في سياق متصل أعلنت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة، النتائج المالية الأولية لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 642.2 مليون درهم عام 2020 مقابل 644 مليون درهم عام 2019 وبلغ صافي الربح 19.12 مليون درهم عام 2020 مقابل 22.6 مليون درهم عام 2019 بنسبة انخفاض 15.37%، وهذا الانخفاض بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد وانعكاسها على أسواق المال، وانخفض مجموع الموجودات 690.5 مليون درهم مقابل 691.6 مليون درهم.في السياق ذاته أعلنت شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية، النتائج المالية الأولية لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 221.2 مليون درهم عام 2020 مقابل 236.5 مليون درهم عام 2019، مرجعًا السبب إلى انخفاض إيرادات الاستثمار بمقدار 11.32 مليون درهم إماراتي من 12.51 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2019 إلى 1.19 مليون درهم إماراتي في العام المالي 2020.