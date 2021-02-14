3 مصابين في حادث تصادم بالمرج.. والنيابة تستعمل عن حالتهم

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.وتبين إصابة 3 أشخاص وجاري استكمال الفحص وجاري رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.