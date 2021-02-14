وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا، الساعة الخامسة مساء اليوم، لشرح تفاصيل إجراء الامتحانات بعد العودة من إجازة منتصف العام بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديدها اسبوعا لتنتهي يوم 27 فبراير الجاري.وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أول امتحان سيعقد رسميا بالمدارس والجامعات سيكون يوم 28 فبراير الجاري.وكانت قد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.