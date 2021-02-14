قرار جديد من وزارة التموين بشأن المخابز 2021





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أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021، والذي تنص المادة الأولي منه على أنه: يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحي والأفرنجية ومحال الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات لاحتوائها على مواد مسرطنة.ونصت المادة الثانية من القرار على أن من يخالف القرار، يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.