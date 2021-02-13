«داليا» تسعى لتحقيق حلمها بفتح محل مخبوزات وحلوى (صور)

«كي تصل إلى حلمك عليك أن تكافح» كلمات وضعتها «داليا» أمامها للوصول إلى حلمها، وبدأت تجوب الشوارع بقطع من المخبوزات والحلوى، ورفضت أن تجلس في بيتها بدون عمل، واجتهدت للوصل إلى الحلم الذي كانت تحلم به منذ طفولتها.تحكي داليا مجدي، والتي تبلغ من العمر 27 عامًا، بعد تخرجها من الجامعة رفضت أن تجلس في البيت وتصبح عالة علي أسرتها، وبدأت تفكر للوصل للحلم الذي لم يخرج من ذهنها منذ طفولتها، وهو محل مخبوزات وحلوى، قائلة: «بدأت حلمي بالوقوف في الشارع وبيع المخبوزات، وقريب هيكون عندي مكان خاص بيا».طورت من نفسها بمشاهدة فيديوهات عل صفحات التواصل الاجتماعي، وقامت بصنع أنواع جديدة من المخبوزات، تستكمل كل المخبوزات والحلوى صناعتها، بالإضافة إلى أنها تخترع أنواع جديدة بمزج الحلوى ببعضها البعض.بدأت داليا في طريق حلمها منذ عامًا تقريبًا بعدما شجعها كل المحيطين؛ بسبب الطعم الرائع والنظافة التي تتوفر في المخبوزات، مشيرة إلى أنها تقوم بتحضير المخبوزات قبل أن تبيعها بيومين وقبل نزولها بساعة تقريبًا تضع لها الشكل النهائي والصوصات والفواكة ثم تضعهم في الأيس بوكس الخاص بها.تحلم «داليا» أن تمتلك مطعم حلوى خاص بها، وأن تتعلم أنواع جديدة من الحلوى لبيعها.