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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«فقر الدم والسكرى».. أمراض تتسبب فى زيادة نبضات القلب

السبت 13/فبراير/2021 - 09:32 م
القلب
القلب
إسلام جمال
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يعاني الفرد من سرعة نبضات القلب نتيجة لبذل مجهود كبير مثل ممارسة الرياضة أو الشعور بعاطفة قوية وإن لم تكن الأسباب الشائعة هي المسئولة عن سرعة نبضات القلب، فقد يكون مؤشرًا للإصابة بأحد الأمراض.

من جانبه أوضح الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أسباب سرعة نبضات القلب والناجمة من أسباب مرضية.

ـ «فقر الدم»
فقر الدم يعد من الأمراض المرتبطة بشكل مباشر مع نبضات القلب السريعة ووجود اضطرابات بها.

وأوضح سامي أنه عند الإصابة بفقر الدم يقوم القلب بضخ كمية دم أكثر من الطبيعي، حتى يعوض نقص الأكسجين في الدم.

فمع تراجع نسبة الهيموجلوبين بصورة كبيرة يمكن أن يحدث فشل في القلب، وتسارع في النبضات.

ـ «فرط الغدة الدرقية»
عندما يصاب الجسم بفرط نشاط الغدة الدرقية فهذا يعني زيادة نسبة الضغط على صحة المصاب، لأن هذا يؤثر على كل أعضاء الجسم ومن ضمنها القلب.

ويؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى سرعة نبضات القلب، والعكس، فقد يحدث انخفاض في معدل ضربات القلب في حالة الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

ـ «اضطرابات الأملاح في الدم»
يتسبب خلل الهرمونات في الجسم إلى حدوث اضطرابات الأملاح في الدم، مثل انخفاض في الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنسيوم، أو ارتفاع الكالسيوم.

فهذه الأملاح هامة جدًا لصحة الجسم وقدرته على القيام بمختلف وظائفه، كما أنها تساهم في تنظيم ضربات القلب، وأي خلل بها قد يؤثر على المعدل الطبيعي للنبضات.

ـ «انخفاض ضغط الدم»
من أبرز الأمور التي تؤدي إلى سرعة ضربات القلب هي الإصابة بانخفاض ضغط الدم، حيث تزداد معدلات الضربات للحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم.

كما أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على معدل نبضات القلب ويصيبها بالاضطراب، لأنه ينتج عن انفعال شديد أو غضب، مما يسبب التسارع في خفقان القلب.

وهناك أسباب أخرى متعلقة بصحة القلب مثل تصلب وانسداد الشرايين، أو قصور القلب، أو حدوث إعتلال في توصيل الشبكة الكهربائية في القلب.

ـ «مرض السكري»
المصاب بمرض السكري هو الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مثل؛ تصلب الشرايين وقصور القلب.

ويمكن تفسير هذا بأن تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية يؤدي إلى تصلب الشرايين التاجية، وغالبًا ما يحدث ذلك قبل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتؤدي أمراض القلب إلى تسارع اختلال في نبضات المصاب سواء بالسرعة أو الانخفاض وفقًا للحالة المرضية.

ـ انخفاض كمية السوائل بالجسم
يؤدي انخفاض كمية السوائل بالجسم والإصابة بالجفاف عادةً إلى عدم إنتظام وسرعة نبضات القلب، وذلك نتيجة عدم شرب الكميات الكافية من الماء والسوائل بشكل عام.

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