تعرف على جدول ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة جدول ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021، وذلك بالبحث عنه عبر محركات البحث الشهيرة، حيث لم يتم الإعلان عن موعد الصرف حتى الآن، بسبب تواجد أزمة بالنقابة لتأخر موعد صرف المعاشات حتى الآن، بسبب عدم توفر المبالغ المالية للصرف.

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021





لم يحدد حتى الآن موعد صرف المعاشات للمعلمين، وذلك يرجع لعدم تمكن النقابة من تجميع القيمة الإجمالية للدفعة وفقا لتصريحات خلف الزناتي نقيب المعلمين في تصريحات له، مضيفا أن أصحاب المعاشات تزيد أعداهم سنويا بمعدلات تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا، بما يعادل قرابة 50 ألف معلم يضاف سنويا للمعاشات.





مؤكدًا أن النقابة تحتاج النقابة إلى 135 مليون جنيه كل 3 أشهر لصرف المعاشات، وذلك لزيادة الأعداد سنويا مع قلة توفر الماديات، وبناء على التأخير فإنه لن يتم تقسيم جدول الصرف حتى الآن، وأما في الايام العادية وقبل وجود أزمة فإن الصرف يقسم على مراحل ثلاثة أيام مثلا منعا للتكدس أمام ماكينات الصراف الآلى، وعدم التواجد في المقار.





أعداد المستحقين لصرف معاشات نقابة المعلمين

أعلنت نقابة المعلمين، أن المستحقين لصرف المعاشات دفعة يناير 2021 من المعلمين يبلغ عددهم نحو 259 ألفًا و973، عضو هيئة تدريس، وذلك بإجمالي 90 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الورثة 198 ألفًا و710 بقيمة 39 مليونًا، 741 ألفًا و800 جنيه، حيث يتم صرف المعاشات للعاملين وورثتهم ما يزيد عن نصف مليار سنويًا.

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