خبراء يحذرون: الموجة الثالثة من كورونا «أكثر شراسة»

دق خبراء الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أجراس الإنذار لموجة ثالثة من فيروس كورونا تقترب، ومن المتوقع أن تكون مدفوعة بمتغيرات أكثر عدوى من الفيروس.ووفقًا لما ذكره موقع " globalnews" فقد حذر المسئولون من الموجة الثالثة التى وصفت بأنها أكثر شراسة.ويقول الباحثون، إننا في نهاية الموجة الثانية الآن، كما يتضح من الاتجاه الهبوطي للحالات في جميع أنحاء العالم، لافتين إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه مؤخرًا.يقول الدكتور أندرو موريس، خبير الأمراض المعدية في جامعة تورنتو، إن إعادة فتح البلاد الآن قد يؤدي إلى مزيد من الإغلاق قريبًا، موضحا أن الموجة الثالثة أكثر خطورة حيث أنها من الممكن أن تستهدف المتعافين أيضًا من فيروس كورونا، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.كما أن الموجة الثالثة، تستهدف أيضا الأعمار الصغيرة وذلك وفقا لآخر الأبحاث التى أجريت مؤخرًا على السلالات المختلفة لفيروس كورونا.