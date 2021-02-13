«ثاني أفضل قائد في العالم».. من هو رئيس الحكومة الإيطالية الجديد؟

أدى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، اليوم السبت، اليمين الدستورية، كرئيسا لحكومة الوحدة الجديدة في إيطاليا.وفي سياق السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الاقتصادى الإيطالى الذى شغل المنصب فى تلك الفترة الصعبة التى تمر بها روما جراء كورونا.- اقتصادي إيطالي ولد في 3 سبتمبر عام 1947.- والده كان يعمل مصرفي، ووالدته دكتورة صيدلية.- عمل أستاذ متخصص بكلية العلوم السياسية بكلية سيزاري ألفيري بجامعة فلورنسا من عام 1981 حتى عام 1994.- كما شغل منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي منذ العام 1984 إلى العام 1991.-شغل منصب المدير العام للخزانة الإيطالية حتى عام 2001.- شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جولدمان ساكس العالمية (2002-2005).- شغل منصب أمين في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، نيو جيرسي، وكذلك في معهد بروكينجز، في واشنطن.- شغل منصب محافظ البنك الإيطالي منذ ديسمبر 2005.- يشغل دراجي حاليا منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2011.- منح وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية في ديسمبر 1991.- منح جائزة الفارس الكبير من الجمهورية الإيطالية في أبريل 2000.- حصل على لقب التميز الفخري في الإحصاء من جامعة بادوفا في 2009.- في عام 2014 تم إدراجه كثامن أقوى شخص في العالم من قبل مجلة فوربس.- في عام 2015 صنفته مجلة فورتشن كثاني أفضل قائد في العالم.