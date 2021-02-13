رئيس الحكومة الإيطالية الجديد يؤدى اليمين الدستورية

أدى الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى ماريو دراجي، اليمين الدستورية، اليوم السبت، رئيسًا لحكومة الوحدة الجديدة في إيطاليا.وتعيين دراغي رئيسًا للوزراء في إيطاليا، بهدف وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالي أربعة أسابيع.وانهارت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبي كونتي، منتصف شهر يناير الماضي، بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي إيطاليا فيفا، من الائتلاف الحاكم نتيجة خلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.ويتعين موافقة البرلمان الإيطالي على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي الذي يبلغ من العمر 73 عامًا.ويواجه رئيس الحكومة الجديد تحديات ضخمة حيث تشهد إيطاليا أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، ولا تزال البلاد تسجل مئات الوفيات يوميًا بمرض كورونا، فضلًا عن بطء حملة التطعيم ومحدودية الوقت المتاح له لترتيب الأوضاع.