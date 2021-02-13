أهالي أبو جندير بإطسا في الفيوم: «حياة كريمة» هتنقذنا (فيديو)

أشاد أهالي قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بجهود الدولة وبالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية، واختيار المركز ضمن المبادرة.وقال حماده صلاح، من أهالي قرية أبوجندير، في تصريحات لـ«الدستور»: «احنا بنشكر الرئيس السيسي على المبادرة واختياره للمركز ضمن تطوير ١٠٠٠ قرية، احنا عندنا في القرية مشاكل كثيرة، وخاصة ان القرية هي القرية الأم وتضم ٩عُمديات و٤٨عزبة، منهم مشكلة مستشفى أبوجندير المركزي تخدم توابع القرية ولكنها متوقفة عن العمل منذ ١٠ سنوات، ويأتي طبيب يوم واحد للكشف".وأشار أهالى القرية إلى أن مشكلة أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء العارية تمثل خطر على الأرواح، بالإضافة لمشكلة الوحدة البيطرية والتي تحولت لمأوى للقمامة، والمبني متهالك، ويقوم الطبيب البيطري بالكشف وتطعيم الحيوان في الشارع امام المبنى.