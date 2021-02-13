مشهد متكرر.. مواطنون أتراك يجمعون الطعام من حاويات القمامة (فيديو)

فى مشهد متكرر خلال الفترة الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو للعديد من المواطنين الأتراك في محافظة قيصري التركية يجمعون بقايا الطعام الموجودة في السوق والملقاة على الأرض، في ظل أجواء من البرد القارس.وأكد المواطن الذي التقط الصور والفيديو، أن حال المواطنين يلخص الوضع الذي الت إليه تركيا، متهكما على قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطة في تركيا تخطط للصعود على سطح القمر بحلول عام 2023.يذكر أن المواطن التركي يعانى من أزمات معيشية طاحنة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة قيمة الليرة التركية في الأسواق المصرفية العالمية مما تسبب في زيادة معدلات الفقر.وبالتزامن مع ذلك، تعيش السلطة التركية التي يتزعمها أردوغان في كوكب اخر، حيث يعلنون يوميا عن مشاريع وهمية لا طائل منها سوى خداع الشعب بغية تحصيل أصوات انتخابية من أجل انتخابات الرئاسة القادمة في 2023.