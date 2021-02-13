بدء مؤتمر الصحفى لوزيرتي الهجرة والبيئة بالغربية

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزيري البيئة والهجرة والمقام بديوان عام محافظة الغربية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لشرح تفاصيل حملة "صفط تراب..البداية" التي تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.جاء ذلك خلال زيارة أجرتها كلا من وزيرتي الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية لقرية صفط تراب لتفقد الأماكن المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة "نيو إيجيبت"، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، في ضوء حملة "صفط تراب.. البداية"، التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية، اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بالتنسيق والتعاون بين كل من الهجرة ومحافظة الغربية.