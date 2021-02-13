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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 وفقا لجدول وزارة المالية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:14 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
شيماء حسين
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يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة من كافة الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين عامل وموظف.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين من جراء التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك في أول كل شهر لصرف المرتبات وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا محدد لصرف الرواتب على ثلاثة أيام وفقا للهيئة أو الوزارة التابع لها الموظفين والعاملين حيث يبدأ صرف الرواتب لشهر فبراير خلال الفترة من 23 _ 25 فبراير وذلك لتنظيم عملية الصرف وفقا للإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة عقب تحور سلالته الجديد لسلامة المواطنين.

جدول صرف رواتب شهر فبراير 

ووفقا لجدول وزارة المالية التي وضعته خصيصا لتنظيم عملية صرف رواتب العاملين بالدولة فإن يوم الاثنين الموافق 23 فبراير الجاري سيتم صرف رواتب 35 وزارة وهيئة وفي يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير سيتم صرف رواتب العاملين في 21 وزارة وهيئات تابعة لهم وفي يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير سيتم صرف رواتب الموظفين العاملين في 9 وزارات وهيئات تابعة لهم وذلك بمختلف المحافظات لضمان عدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومن ثم نشر دعوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفقا للجدول.. تعرف على مواعيد صرف رواتب العاملين بكل وزارة 

وتستطيع العاملين بالهيكل الإداري للدولة معرفة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 حيث يوم 23 فبراير صرف رواتب وزارة الصحة، التضامن، التموين، النقل، الاتصالات،القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة قطاع الأعمال، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة فيما يتم صرف رواتب وزارة البحث العالمي والتنمية المحلية و الكهرباء والتخطيط والتنمية المحلية والاقتصاد والتعاون الدولي يوم 24 فبراير بينما تم تخصيص يوم 25 فبراير لصرف رواتب المالية والشباب والرياضة والموارد المائية والري والخارجية وذلك للتخلص من الزحام حول ماكينات الصرف الآلي لكافة البنوك.

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