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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع أب وطفليه فى حريق شقة بأكتوبر

السبت 13/فبراير/2021 - 09:59 ص
حريق
حريق
ندي حمدي
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لقي عامل ونجلاه مصرعهم فيما أصيبت زوجته ونجله الثالث، في حريق شقتهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بسبب ماس كهربائي.

تلقى المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحي الـ11 بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية وقامت القوات بفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات من الشقق السكنية وتمت السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق مصرع مالك الشقة ونجليه.

وتمكنت القوات من إنقاذ زوجة المتوفى ونجله الثالث واللذين أصيبا بحروق واختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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