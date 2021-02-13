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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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عقب إعتدال حالة الطقس خلال الأيام الماضية يتساءل الكثير من المصريين عن حالة الطقس اليوم في مصر وتقاصيل درجات الحرارة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث يتوقع الكثير أن تلك الأجواء هي الهدوء الذي يسبق العاصفة حيث لم ينتهي فصل الشتاء بعد.

وترصد الدستور لقراءها حالة الطقس اليوم في مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد.

أما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يتوقع الخبراء أن يسود الطقس الحار تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ونشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 11
وادى النطرون 21 10
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 19 12
مطروح 20 10
السلوم 19 09
سيوة 20 07
بورسعيد 21 14
دمياط 20 13
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 12
العريش 21 09
رفح 20 10
رأس سدر 22 12
نخل 20 08
نويبع 23 18
طابا 20 11
كاترين 21 07
الطور 23 12
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 22 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 26 12
الأقصر 28 13
أسوان 28 14
أدفو 29 13
أبوسمبل 26 14
الوادى الجديد 25 11
شلاتين 29 17
ابو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19

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