«اخترقت العقوبات».. احتجاز القوات الأمريكية لناقلة نفط إيرانية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، احتجاز القوات لناقلة نفط إيرانية اخترقت العقوبات وتم توجيهها إلى الولايات المتحدة.وتحدثت الوزارة عن بيع أكثر من مليون برميل من البنزين الإيراني المحتجز لديهم بموجب العقوبات.وكانت الولايات المتحدة نهاية العام الماضى أصدرت عدة قوانين من العقوبات على الشركات النفطية الإيرانية وكل من يتعامل معها.