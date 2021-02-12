الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن طرد مسن من مسكنه بالدقهلية.ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا استغاثة لأحد الأشخاص "مسن" تضرر خلالها من "نجله، زوجة نجله، حفيده" لطرده من المنزل، بالفحص أمكن تحديد هويته "أحد الأشخاص "مسن"- مقيم بمحافظة الدقهلية"، كما أمكن تحديد هوية المشكو فى حقهم "عامل، نجل الشاكى، وزوجته ربة منزل، وابنهما- مقيمين بذات العنوان".. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.