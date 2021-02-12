السقا وكرارة يدخلان في صراع بـ«نسل الأغراب»

يواصل صناع مسلسل "نسل الأغراب" تصوير مشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنانان أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.وكشف مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، عن أن السقا وكرارة يدخلان في صراع ضد بعضهما البعض بعدما كانا صديقين مقربين كما يتعرضان للعديد من المواقف التي تدور في إطار الأكشن والإثارة والدراما الصعيدية، كما أن شقيقيهما، اللذين يجسد دوريهما كل من الفنان محمد جمعة والفنان محمد مهران، سبب من ضمن أسباب صراع السقا وكرارة.والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الصعيدية، ويناقش عددا من القضايا والمشاكل المجتمعية بشكل مشوق، وهو من الأعمال الجماهيرية المنتظره حيث لإنه أول عمل درامي يجتمع فيه النجمان أمير كرارة وأحمد السقا ويشاركهما البطولة كل من مي عمر وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وأحمد فهيم ومحمد مهران ودياب ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش.