زعيم كوريا الشمالية يحمل كبار المسئولين مسئولية ضعف الاقتصاد

اتهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كبار المسئولين في بلاده بـ"الانهزامية"، وحملهم مسئولية الحالة المزرية التي وصل إليها اقتصاد البلاد، على ما أفادت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.وفي مؤتمر لكبار المسئولين، انتقد كيم "بشدة" المسئولين عن التخطيط الاقتصادي في مختلف القطاعات، معتبرا أنهم فشلوا في تنفيذ "الأفكار والسياسات" التي تم الإعلان عنها في يناير خلال انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم، وفق الوكالة.تم في المؤتمر، وهو الأول منذ خمس سنوات والثامن في تاريخ كوريا الشمالية، وضع خطة جديدة لتنشيط الاقتصاد.وكشف المؤتمر أيضًا عن حجم الضائقة المالية لهذه الدولة المعزولة. اعتذر كيم عدة مرات عن حدوث أخطاء في التخطيط الاقتصادي، معتبرا أن السنوات الخمس الماضية كانت "الأسوأ".