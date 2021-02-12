علاء رامون: «أبو شقة» مدافع قوي عن مبادئ وثوابت حزب الوفد

قال علاء محمد رامون، نائب رئيس لجنة أول طنطا بحزب الوفد بمحافظة الغربية، إن المستشار بهاء الدين أبوشقة، يحرص على استقرار الحزب، ومدافع قوي عن مبادئه وثوابته التي تمتد لأكثر من مائة عام.وأضاف «رامون»، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه يؤيد بقوة كافة القرارات التي أصدرها رئيس الوفد، للحفاظ على استقرار الوفد وازدهار بيت الأمة والحفاظ على الهوية الوفدية.