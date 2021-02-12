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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شعراوى»: إعداد مشروعات الخطط التنموية لـ1443 قرية فى 51 مركزا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، عن آخر تطورات وجهود تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء ذات الصلة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا بكل القطاعات، والتي تضم 1443 قرية، ضمن المشروع القومي لتطوير القري المصرية ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وأنه تمت موافاة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك الاحتياجات.

وأضاف "شعراوي" أنه تم وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لعدد 51 مركزا، وموافاة مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، والهيئة الهندسية بهذه الخطط "27 مركزا للهيئة الهندسية- 24 مركزا لوزارة الإسكان"، كما تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كل الجهات على المستوى المحلي والمركزي، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كل المديريات، كما تمت مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية بـ11 محافظة، وجار الانتهاء من باقي المحافظات والمراكز خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلي أنه جار حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي.

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