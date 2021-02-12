ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية

ضبطت وزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية، تخصص ضبطت وزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( شخصين– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 7 جرائم سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم "سيئ النية" ( مالك كشك– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( شخصين– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وارتكاب 7 جرائم سرقة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم "سيئ النية" مالك كشك– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى.