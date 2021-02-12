مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

أظهر فيديو لمبادرة «هدية الرئيس» لحزب مستقبل وطن، المكافأة التي تم منحها للسائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.وأبرز الفيديو التجهيزات التي تتم لاستقبال السائقين لأماكن تبديل السيارات، وفرحتهم أثناء تسلم السيارات الجديدة، والذين عبروا عن شكرهم للرئيس السيسى والدولة المصرية، على منحهم السيارات الجديدة التى تعمل بالغاز.