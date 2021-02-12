استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون مد الإغلاق

أعرب غالبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لتمديد إجراءات احتواء جائحة كورونا.وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 72% من الألمان يدعمون قرار الحكومة الاتحادية والولايات بتمديد القيود المفروضة على الحياة العامة حتى 7 مارس المقبل، بينما عارض هذا القرار نحو ربع الألمان.وحسب الاستطلاع، فإن 66% من أنصار الحزب الديمقراطى الحر و84% من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينى الشعبوي عارضوا تمديد الإغلاق.وتوقع 50% من الذين شملهم الاستطلاع أن يتم تخفيف القيود تدريجيًا عقب السابع من مارس المقبل، بينما توقع 45% آخرون أن يتم تمديد الإغلاق عقب هذا الموعد أو تشديده.ويعتقد 40% من الألمان أنه من الصواب أن تقرر كل ولاية على حدة بشأن فتح مراكز الرعاية النهارية والمدارس، بينما ذكر 58% آخرون أنهم كانوا يفضلون اتخاذ مثل هذه القرارات على نحو موحد على مستوى ألمانيا.