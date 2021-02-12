لافروف: مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرض عقوبات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرض عقوبات جديدة تشكل خطرا على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.وشدد لافروف -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة-، على ضرورة أن تكون موسكو مستعدة لهذه الخطوة، على الرغم من عدم رغبتها في الاعتزال عن العالم.وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، من أن موسكو سترد بالمثل على أية عقوبات جديدة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.